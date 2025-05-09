Tasnim: Иран дал согласие на проведение 11 мая переговоров с США

Иран согласился провести 11 мая четвертый раунд переговоров с США по вопросу урегулирования кризиса вокруг своей ядерной программы. Об этом информировало агентство Tasnim.

Как отмечается, Тегеран дал согласие на проведение очередного раунда в Омане.

Ранее США и Иран при посредничестве Омана провели три раунда переговоров по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики. Иранскую делегацию на переговорах возглавляет глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

1 мая министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном, который был намечен на 3 мая, отложен "по логистическим причинам".