Путин провел встречу с президентом Египта

Президент РФ Владимир Путин принял в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси. Главы государств тепло поприветствовали друг друга при встрече.

Путин и ас Сиси находятся в тесном контакте друг с другом и регулярно поддерживают связь по телефону. Последняя личная встреча лидеров России и Египта состоялась в октябре в Казани - ас-Сиси прибыл тогда на саммит БРИКС.

Встреча с президентом Египта продолжает дипломатический марафон в Кремле - ранее 9 мая глава российского государства кратко пообщался с гостями парада на Красной площади и провел двустороннюю встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. А в предыдущие два дня у него прошло пять международных встреч.