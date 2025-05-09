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Путин провел встречу с президентом Египта
9 мая 2025 / 19:08
Путин провел встречу с президентом Египта
© Михаил Метцель/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин принял в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси. Главы государств тепло поприветствовали друг друга при встрече.

Путин и ас Сиси находятся в тесном контакте друг с другом и регулярно поддерживают связь по телефону. Последняя личная встреча лидеров России и Египта состоялась в октябре в Казани - ас-Сиси прибыл тогда на саммит БРИКС.

Встреча с президентом Египта продолжает дипломатический марафон в Кремле - ранее 9 мая глава российского государства кратко пообщался с гостями парада на Красной площади и провел двустороннюю встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. А в предыдущие два дня у него прошло пять международных встреч. 

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