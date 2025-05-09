Политика
Президент Сербии поблагодарил Путина за великолепный парад
9 мая 2025 / 21:16
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент Сербии Александар Вучич в ходе переговоров в Кремле с главой российского государства Владимиром Путиным поблагодарил за организованный Москвой парад Победы и выразил надежду на встречу с президентом РФ в Белграде.
"Спасибо вам еще раз за это торжественное мероприятие, за великолепный парад, на котором мы сегодня присутствовали. И, надеюсь, до встречи в Белграде, в Сербии", - указал Вучич.
Путин, со своей стороны, выразил признательность сербскому лидеру за то, что он решился приехать в Москву на День Победы несмотря на все создаваемые этому препоны.