Президент Сербии поблагодарил Путина за великолепный парад

Президент Сербии Александар Вучич в ходе переговоров в Кремле с главой российского государства Владимиром Путиным поблагодарил за организованный Москвой парад Победы и выразил надежду на встречу с президентом РФ в Белграде.

"Спасибо вам еще раз за это торжественное мероприятие, за великолепный парад, на котором мы сегодня присутствовали. И, надеюсь, до встречи в Белграде, в Сербии", - указал Вучич.

Путин, со своей стороны, выразил признательность сербскому лидеру за то, что он решился приехать в Москву на День Победы несмотря на все создаваемые этому препоны.