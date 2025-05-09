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Президент Сербии поблагодарил Путина за великолепный парад
9 мая 2025 / 21:16
Президент Сербии поблагодарил Путина за великолепный парад
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич в ходе переговоров в Кремле с главой российского государства Владимиром Путиным поблагодарил за организованный Москвой парад Победы и выразил надежду на встречу с президентом РФ в Белграде.

"Спасибо вам еще раз за это торжественное мероприятие, за великолепный парад, на котором мы сегодня присутствовали. И, надеюсь, до встречи в Белграде, в Сербии", - указал Вучич. 

Путин, со своей стороны, выразил признательность сербскому лидеру за то, что он решился приехать в Москву на День Победы несмотря на все создаваемые этому препоны.

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