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Зеленский начал охоту на политических конкурентов

Политическая подготовка к выборам президента идет полным ходом

Зеленский начал охоту на политических конкурентов
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Марина Харькова, журналист, Донецк

Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли ещё 20 мая прошлого года, однако он вцепился мёртвой хваткой в свою власть и начал устранять потенциальных политических оппонентов. Выборы на Украине формально не объявлены, но подготовка идёт полным ходом: усиливается контроль над информационным полем, против возможных конкурентов заготовлен компромат, ведутся переговоры с западными кураторами по поводу юридического и технического сопровождения предстоящего голосования.

При этом подготовка выборов на Украине далека от демократических процедур и становится полностью управляемым процессом с административной мобилизацией аппарата с целью сохранения нынешнего режима. В ряде регионов местные администрации и мобилизационные центры начали скрытно готовиться к контролю за голосованием военнообязанных и переселенцев, идет формирование избирательных списков, фильтрация наблюдателей. При этом заявляется, что ограничение физического доступа к участкам связано с «угрозой безопасности». Сейчас происходит массовая рассылка писем по госучреждениям и компаниям в рамках предвыборной программы Зеленского. Чиновников просят срочно собирать статистику и оформлять «успехи», чтобы они выглядели убедительно на фоне разрухи и потерь. Центральная избирательная комиссия завершила аудит системы электронного голосования, но данные о подрядчиках и технических протоколах остаются закрытыми. Известно лишь, что в проекте участвуют компании, зависимые от главы офиса президента Андрея Ермака и СБУ, что ставит под сомнение и прозрачность, и независимость цифровой инфраструктуры. Финансирование избирательной кампании идёт без тендеров и конкуренции. «Зеленский должен пойти на второй срок: он глубоко внутри войны и знает, как из неё выйти. У него есть все шансы на победу», — подтвердил сценарий «выборов без выборов» и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Неслучайно и намерение исключить из процесса голосования около 6,5–7,5 млн граждан, проживающих за пределами страны. Ключевые изменения — отмена зарубежных участков и ограничение права голосовать на президентских выборах. Глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что будущие выборы на Украине являются очень небезопасной историей, любые нарушения или нововведения могут привести к серьёзному внутреннему конфликту с учётом большого количества оружия на руках у населения. Диденко отметил, что важно не получить «внутренний конфликт с еще более плохими результатами, чем поражение в войне». При этом Диденко признал проблемы с голосованием миллионов граждан, выехавших из страны, из-за малого количества избирательных участков и их удаленности от избирателей.

Но все эти вопросы второстепенны в сравнении с главным: насколько болезненными станут результаты выборов для действующей политической верхушки. Поэтому Зеленскому так важно не допустить к выборам рейтинговых кандидатов, оставив только удобных, лояльных нынешнему режиму, или откровенно непроходных.

С этим и связан ряд скандалов и даже убийств, происходящих сейчас на Украине. Ещё месяц назад Зеленский утвердил решение о введении санкций против нескольких бизнесменов, и в том числе против пятого президента Украины Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его адвокат сообщил, что следствием санкций стали «блокировка участия предшественника Зеленского в выборах и конфискация кондитерской фабрики Roshen, ведь для баллотирования в президенты необходимо открыть отдельный счет». Однако, Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) это теперь делать запрещено из-за введенных против него санкций Владимиром Зеленским.

Сейчас против экс-президента готовится новое уголовное дело за якобы получение «чемоданов с деньгами» накануне выборов 2019 года. По этому  поводу Печерский суд Киева арестовал бывшего заместителя начальника охраны Порошенко Вадима Чучковского, также прошли обыски у бывшего руководителя службы безопасности пятого президента и его бывшего заместителя.

Вот что об этом пишет бывший народный депутат Украины, известный политик Олег Царёв: «К моменту, когда можно и нужно будет выступать против Зеленского, чтобы отомстить ему и за проигрыш в прошлой избирательной кампании и за преследование после, Порошенко готовился давно. Ему было, что говорить и о чём. Но санкции и угроза сесть по 111 статье за госизмену закрыли Порошенко рот. Он также попросил всех своих не выступать против Зеленского. Получив хороший результат по этому конкуренту, в Офисе Зеленского готовят аналогичную операцию по Юлии Тимошенко. Превентивно хотят и её заставить замолчать. Против Тимошенко готовят санкции и уголовные дела. Против Тимошенко есть свежий материал. Статья та же — госизмена. Старт кампании против Тимошенко назначен на середину апреля».

И это мнение уже подтверждается новыми фактами. Недавно в  Днепропетровске произошло заказное убийство - была взорвана машина главы Левобережной администрации горсовета Юрия Федько. В машине была его супруга, которая также пострадала. Сам Федько погиб. Украинские СМИ пишут, что «зачистка неугодных, неудобных, много знающих и конкурентов идёт полным ходом». Прогнозируется, что на Украине таких событий будет больше. Убийство Федько - тщательно спланированная акция и продолжение зачисток, которые происходят по всей Украине. До этого 28 марта в Каменском районе Днепропетровской области на обочине дороги нашли тело бывшего вице-мэра, депутата партии «Батькивщина» Александра Плахотника с огнестрельным ранением в голову. В последние годы он считался главным спонсором партии Юлии Тимошенко в Днепропетровской области. Его жена занимает должность депутата областного совета и возглавляет областную организацию партии.  

На «обезглавливание» конкурентов режим Зеленского идёт потому, что рейтинг поддержки Зеленского на Украине низкий и он не пользуется доверием многих украинцев. На этом фоне более выигрышно смотрятся даже одиозные политики, как тот же бывший главком ВСУ Залужный, бывший президент Украины Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. При этом Зеленский старается застать соперников врасплох. По мнению экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника, Киев может поставить кандидатов в такое положение, когда к голосованию не будет готов никто, кроме действующего главы государства. Киев просчитывает вариант как бы внезапного участия, когда никто не будет готов, кроме самого Зеленского. У него административные, финансовые рычаги, плюс ожидаемая фальсификация», — пояснил политик.

Примечательна и недавно всплывшая история с попыткой ареста экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, ещё одного претендента на пост президента. Он был главкомом ВСУ с лета 2021 года по февраль 2024-го. Его отставка произошла на фоне роста популярности в украинском обществе. Залужный считает, что у представителей офиса Владимира Зеленского наблюдалось к нему ревнивое отношение. Чтобы нейтрализовать генерала, Зеленский назначил Залужного послом в Великобритании. А недавно другой украинский генерал и экс-замкомандующий Сил специальных операций Сергей Кривонос выложил военные тайны. Оказалось, что конфликт между Зеленским и Залужным обострился до такой степени, что президент послал СБУ штурмовать Генштаб и задерживать главкома ВСУ: «В 2023 году спецназ СБУ пытался арестовать главнокомандующего ВСУ Залужного и штурмовал здание, в котором находился не только Залужный, но и весь Генштаб. Там находилась совещательная комната, в которой присутствовало более 30 представителей НАТО и европейских военных. Они всё это наблюдали, это происходило у них на глазах. Тогда мне даже говорили, что пришлось поднимать полк охраны, а также подтягивать военный спецназ, чтобы противодействовать спецназу СБУ».

Кривонос также сообщил, что офицеры военного спецназа «остановили атаку, уложили всех и показали, кто в стране настоящий военный лидер». И руководство, засевшее на Банковой, было сильно напугано. «Команда была отдана непосредственно из Офиса президента, и мы понимаем, кто эту команду дал», — заявил Кривонос. При этом история находилась под грифом секретности, запрещалось о ней говорить. Потом перед Залужным извинились. По словам Кривоноса, главкому позвонили с Банковой с предложением: «Вы не так нас поняли, это ошибка, давайте замнём ситуацию. И Залужный никогда об этом не говорил публично».

Всё больше западных политиков и аналитиков тоже приходят к пониманию, что Зеленский узурпировал власть.  В частности, американский президент Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и призвал к проведению президентских выборов на Украине. «Диктатору без выборов Зеленскому лучше поторопиться, иначе страны у него не останется», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Соц. сети. Президент США отметил, что глава киевского режима отказывается проводить президентские выборы из-за своего низкого рейтинга.

Зеленскому недолго осталось находиться у власти, считают и другие эксперты. Например, об этом сообщил британский дипломат Ян Прауд в издании Responsible Statecraft. «Владимир Зеленский в случае проведения президентских выборов на Украине не сумеет переизбраться на второй срок», - пишет и журнал The Economist со ссылкой на попавший в его распоряжение опрос общественного мнения. «Хотя Зеленский и остаётся самым популярным украинским политиком на данный момент, он тем не менее проиграл бы Валерию Залужному, своему бывшему главнокомандующему, который пока не ступил на политическую арену, с результатом с 30% против 65%», — говорится в публикации. При этом отмечается, что значительная часть украинцев разочарованы главой киевского режима. Отмечается, что «круг для Зеленского всё больше сужается».

 
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