Белый дом начинает консультации с Тегераном

Юрий Веселов, военный обозреватель

Итак, через сутки, 12 апреля 2025 года Иран и США начнут переговоры в интересах снижения обоюдной напряженности в двусторонних отношениях. Первый раунд состоится в столице Катара Омане и, несмотря на бравурное заявление Дональда Трампа, будет носить непрямой формат: участники должны находиться в отдельных помещениях, а катарские дипломаты выполнять функцию связующего звена.

Иранскую делегацию возглавит министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую – специальный посланник президента Стив Уиткофф.

Вашингтон в марте выдвинул Тегерану ультимативное требование провести до 1 мая двусторонние переговоры по целому комплексу вопросов, договоренности по которым должны привести к заключению «сделки», обеспечивающей стабильную и долгосрочную безопасность на Ближнем и Среднем Востоке, невмешательство во внутренние дела стран мира.

Американцы решительно настаивают на официальном отказе персов от работ по созданию условия для производства собственного атомного оружия, обеспечения международного контроля над их программой развития ядерной энергетики – допуска представителей МАГАТЭ на все иранские предприятия по производству обогащенного урана.

Кроме того, Вашингтон требует от Тегерана прекратить военную, техническую и финансовую помощь и поддержку лояльных персам милицейских формирований, разоружить и распустить их в Ираке, Ливане Сирии, свернуть поставки вооружений шиитским «мятежникам» группировки «Ансар Алла» в Северном Йемене и запретить им действия по блокированию гражданского судоходства в Аравийском и Красном морях.

Иранское руководство обвиняется в организации и проведении террористической и подрывной деятельности в ряде стран Западной Европы, Центральной Африки и против Израиля. Американцы настаивают на отказе иранцев от использования антиизраильской риторики на международной арене и в национальных средствах массовой информации, поддержании и разжигании вражды к еврейскому государству и его народу.

Что касается Ирана, то его руководство категорически отрицает стремление к созданию собственного оружия массового уничтожения, опираясь на отсутствие у США и Израиля доказательств работ в данном направлении. Иранцы не приемлют выдвижение к ним жестких требований относительно начала проведения переговоров с одновременными заявлениями американцев об острой заинтересованности урегулирования отношений на основе проведения мирных переговоров. Тегеран настаивает на предварительном отказе Вашингтона от враждебной риторики, снятии введенных в текущем году санкций для начала и продолжения результативного диалога.

Руководство Исламской Республики не заинтересовано в дальнейшем обострении с США и Израилем, стремится избежать военного конфликта с ними, но намерено твердо отстаивать свои национальные интересы. Персы готовы вернуться к выполнению сделки 2015 года по своей программе развития ядерной энергетики, согласиться с рядом американских требований при условии начала снятия с государства ранее принятых экономических и финансовых рестрикций. Это предусматривает прекращение ограничительных мер в международной торговле, поставках топлива, расконсервации хранящихся в банках Катара более 6 млрд. долларов иранских авуаров.

Тегеран в случае достижения договоренностей выступает за подписание с Вашингтоном полноценного соглашения с привлечением к участию в нем стран-гарантов выполнения сторонами взятых на себя обязательств.

Первый раунд американо-иранского диалога в Омане покажет истинную готовность сторон избежать вооруженного конфликта, продолжить консультации по урегулированию взаимных проблем. Вместе с тем следует подчеркнуть, что все вовлеченные и заинтересованные в процесс стороны – США, Израиль и собственно Иран – не исключают возможности возникновения военного конфликта, и проводят мероприятия к его подготовке и защите.