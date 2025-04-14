Политолог Багдасаров: перспектив быстрого заключения сделки с Ираном у США нет

12 апреля в Омане прошли непрямые переговоры представителей Ирана и США по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи, американскую сторону представлял спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Как сообщили в МИД исламской республики, встреча прошла конструктивно и в спокойной атмосфере, стороны договорились продолжить переговоры. Второй раунд пройдет в Омане 19 апреля.

Директор Центра изучения Ближнего востока и Центральной Азии, бывший депутат ГД Семен Багдасаров отмечает, что «если смотреть на отзывы участников переговоров, то они были конструктивны. Но на что вышли стороны, это уже другой вопрос. Потому, что Трамп сильно возражал, требуя, чтобы, по сути, ядерная программа Ирана была прекращена. Но Иран выдвигает свои условия, после которых Трампу будет трудно сказать, что он что-то добился. Первое условие - это возвращение к договору 2015 года, второе – размораживание иранских активов и третье - снятие санкций с компаний, которые закупают нефть в Иране. Но если Трамп это примет, то что получится? Поэтому пока что-то говорить на эту тему сложно. Вполне возможно, что эти разговоры затянутся на какое-то длительное время, и этот вопрос может уйти в песок, как ушел вопрос о переселении палестинцев секторе Газа и много чего другое. Поэтому утверждать, что все на переговорах очень хорошо, или как-то плохо я бы не стал».

Эксперт подчеркнул, что «возможности для быстрого достижения новой сделки по Ирану нет. Трамп может говорить, что угодно, что он достиг, что все иранцы готовы, но это будет не так. Как минимум нужен возврат к тому, чтобы иранцы прекратили обогащение урана до определенного процента, а они на это готовы идти только на условиях, которые я упомянул выше. А если американцы на это пойдут, это будет полное поражение США. И если при этом Трамп будет говорить, что он победил, но все будут понимать, как обстоит все в реальности».