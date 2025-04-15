Премьер-министру Японии, похоже, подыскивают замену

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Поддержка кабинета премьер-министра Японии Сигэру Исибы составила 24% согласно опросу общественного мнения, проведённому в минувшие выходные газетой Mainichi.

Рейтинг одобрения немного вырос по сравнению с 23%, зафиксированными в ходе предыдущего опроса, проведённого 15 и 16 марта. Однако этот показатель вписывается в статистическую погрешность. В любом случае популярность Исибы сохраняется на уровне менее 30%, что является признаком шаткости позиций японского лидера. Да и уровень неодобрения кабинета министров в опросе, проведённом 12 и 13 апреля, составил 61%.

Причина кризисных явлений кроется в поражении осенью прошлого года на выборах в нижнюю палату парламента, в результате которого возглавляемая им Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП), а также ее партнер по коалиции партия Комэйто утратили большинство. Из-за этого Исиба был вынужден постоянно идти на уступки оппозиционным партиям, например, повысил минимальный уровень дохода для взимания подоходного налога. Все это оказывает давление на рейтинг премьера.

Эта ситуация усугубилась, когда стало известно, что Исиба одарил 15 соратников по партии ваучерами на сумму около 850 долл. каждому. Это было воспринято как злостное нарушение правил политических пожертвований – обвинение тем более тяжелое на фоне еще не забытого скандала с «черной кассой» ЛДП, стоившего кресла бывшему премьер-министру Японии Фумио Кисиде.

Имидж Исиба как политика, не запятнавшего себя финансовыми махинациями, рухнул в одночасье, а рейтинг естественно опустился в красную зону. Хотя высокопоставленные члены ЛДП и потенциальные соперники Исибы не призывают открыто к его отставке, один из бывших членов правительства поделился с газетой Yomiuri: «Все считают, что он не сможет продержаться долго. Если возникнет ещё одна проблема, не будет ничего удивительного, если его администрация развалится».

Любопытно, что при обсуждении потенциальных сменщиков Исибы регулярно всплывает кандидатура Юитиро Тамаки, лидера третьей по величине оппозиционной партии — Народно-демократической (НДП).

Если ЛДП потерпит нынешним летом поражение на выборах в городскую ассамблею Токио и верхнюю палату парламента, а это вполне вероятный результат, если взглянуть на рост цен в стране, а также проблемы, вызванные тарифной политикой Трампа, то, по мнению наблюдателей, ЛДП постарается стабилизировать свою коалицию с Комэйто, установив союз с НДП и добившись тем самым твердого большинства в обеих палатах высшего законодательного органа страны.

Условием для этого может как раз и стать кооптирование Тамаки в премьеры. Видимо расчет на то, что лидеру второй по авторитету оппозиционной партии будет лестно возглавить правительство, а с другой стороны - его взгляды на изменения в конституции, внешнюю политику и политику безопасности близки к позиции ЛДП.

Пока все это расчеты и прикидки, которые зависят от исхода летних выборов, однако уже сейчас очевидно, что кризис в руководстве ЛДП, слабые перспективы экономического роста, неразбериха в отношениях с США и неизбежное нарастание напряженности в отношениях с КНР требуют от консерваторов перегруппироваться и по возможности перераспределить ответственность за исход неизбежных кризисов.

Как пишет Yomiuri, ветеран ЛДП дает такую оценку происходящего: «Политическая ситуация в этом году находится в состоянии хаоса, но одно можно сказать наверняка: произойдёт смена премьер-министра».