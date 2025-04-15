Песков заявил об отсутствии четких контуров будущего соглашения по Украине

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Четких контуров будущего мирного соглашения по Украине пока нет, но очевидна политическая воля России и США двигаться в сторону урегулирования. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля отреагировал на слова спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о том, что стороны приблизились к мирной сделке.

"Пока нет четких очертаний какого-то соглашения. Но есть политическая воля двигаться в сторону этого соглашения", - указал он при общении с журналистами.