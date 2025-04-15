Политолог Коктыш: для Трампа Зеленский - политический мусор

В интервью телеканалу CBS News президент Украины Владимир Зеленский вновь подверг критике США, что вызвало гнев Дональда Трампа. Зеленский заявил, что считает «неправильным, что Америка пытается остаться нейтральной» и заявил, что в США «преобладают российские нарративы». «К сожалению, я считаю, что в США преобладают российские нарративы. Как можно быть свидетелем наших потерь и наших страданий, понимать, что делают русские, и при этом верить, что они не агрессоры, что не они начали эту войну? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на американскую политику и американских политиков», - сказал Зеленский.

Доцент кафедры Политической теории МГИМО Кирилл Коктыш отмечает, что «для Трампа Зеленский и его режим токсичен. Кроме того, Зеленский является его личным противником, не в смысле того, что он бросает Трампу вызов, а в том, что Зеленский не дал во время первого президентского срока Трампа компромат ему на Байдена-младшего и в дальнейшем предал Трампа. Поэтому Трамп относится к нему, как к человеческому мусору. В этом плане Трампу нет никаких оснований доверять Зеленскому, а попытки Зеленского наехать на Трампа, и тем более позиционировать себя как какого-то морального лидера, сейчас может вылиться в отзыв лицензии того американского СМИ, которое туда его допустило. Поэтому со стороны Трампа уже понятно, что Украина для него чемодан без ручки, токсичный актив, который ему не нужен. Но если Зеленский будет пытаться вставлять палки в колеса, он просто получит криминальное антикоррупционное расследование в первом приближении, а дальше и очень быструю смену на более послушного руководителя».

По словам эксперта, «что касается возможного введения санкций со стороны Трампа в отношении членов команды Зеленского, то их могут просто посадить в тюрьму. Е,сли есть материал, чтобы всех посадить, то зачем размениваться на какие-то санкции. Просто антикоррупционное расследование обеспечит пожизненный срок большинству членов команды Зеленского, включая его самого. А у США опыт в этом есть и достаточно вспомнить того же Мануэля Норьегу, бывшего президента Панамы, который отбывал пожизненный срок в американской тюрьме».