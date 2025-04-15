Канада ударит тарифами по автокомпаниям США, если они покинут ее рынок

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Тарифы Канады максимально ударят по автомобильным компаниям из США, если они откажутся от инвестиций в производство своей продукции на территории Канады. На это обратил внимание премьер-министр Марк Карни в ходе посещения провинции Квебек.

"Президент США Дональд Трамп атакует наш автомобильный сектор, складывается очень сложная ситуация, поэтому наши встречные пошлины окажут максимальное влияние как в самих США, так и на американские автомобильные компании, которые решат больше не сохранять свои инвестиции в производство в Канаде", - указал Карни.

Президент США 2 апреля заявил, что его страна установит минимальную ставку таможенных пошлин на импортные товары в размере 10%. Для некоторых государств он определил индивидуальные тарифы. Вместе с тем американская администрация применила с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. 3 апреля Оттава ввела ответные 25%-ные пошлины на все импортируемые из США автомобили.

Некоторое время назад Карни сообщил, что переговоры по тарифам с Вашингтоном начнутся в начале мая после досрочных парламентских выборов, которые состоятся 28 апреля.