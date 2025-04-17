Захарова: Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном

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Россия продолжает доверительные контакты с американской стороной, Вашингтон учитывает позицию Москвы по целому ряду ключевых вопросов, в том числе по украинскому кризису. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Мы продолжаем доверительные контакты с США, мы видим, что по целому ряду важнейших вопросов они нас слышат", - указала дипломат в ходе брифинга.

"Мы думаем, что на основе предоставляемой информации они стали лучше понимать определенные аспекты, они стали вникать в наши доводы безальтернативности устранения первопричин украинского кризиса", - отметила она.