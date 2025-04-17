Россияне назвали слова, которые их раздражают в переписках

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Каждого третьего жителя России (36%) раздражает молодежный сленг поколения Z в переписках, причем среди представителей этого поколения такого мнения придерживаются 34% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные исследования дейтинг-сервиса "VK знакомства".

"Самым раздражающим россияне считают зумерский сленг ("краш", "кринж") - 36%. При этом больше всего он раздражает и самих зумеров (34%)", - следует из сообщения.

Вместе с тем 18% респондентов не нравятся русифицированные англицизмы в переписке ("респект", "юзать"), а 14% - использование фразеологизмов ("вот те нате", "интересно девки пляшут").

Согласно результатам исследования, половина опрошенных россиян полагают, что употребление схожих слов и выражений при знакомстве сближает собеседников. Больше всего располагают в общению "уютные" слова ("обнимашки", "чмок") - 42%, региональная лексика ("шоркать", "чаевать", "фазанка") - 27%, а также традиционный сетевой сленг ("рофл", "флуд") - 15%.

Опрос проводился в апреле текущего года методом онлайн-опроса среди 1,6 тыс. респондентов из разных городов РФ.