Моди пока не дал ответ, приедет ли в Москву на 9 Мая

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Россия пригласила премьер-министра Индии Нарендру Моди приехать в Москву для участия в торжествах по случаю 9 Мая, но ответ пока не поступил. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков при общении с журналистами.

"На 9 Мая премьер приглашен, но пока мы не получили ответ", - отметил представитель Кремля.

Вместе с тем он упомянул про планы главы российского государства Владимира Путина нанести видит в Индию. "В этом году наша очередь нанести визит в Индию. Мы это обсуждаем", - сказал Ушаков.