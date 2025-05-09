В Кремле собираются гости для участия в приеме по случаю юбилея Победы

В Кремль прибывают гости парада Победы для участия в торжественном приеме от имени президента РФ Владимира Путина в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ожидается, что в мероприятии примут участие лидеры иностранных делегаций и другие почетные гости.

День Победы стал одним из крупнейших международных саммитов: всего в российской столице на 9 Мая собрались порядка 30 руководителей иностранных государств.