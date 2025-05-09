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El País: парад Победы в Москве продемонстрировал миру, что Путин не одинок
9 мая 2025 / 12:38
El País: парад Победы в Москве продемонстрировал миру, что Путин не одинок
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Прошедший в Москве парад Победы, на который прибыли многочисленные зарубежные лидеры, показал миру, что президент России Владимир Путин не одинок. Соответствующую точку зрения изложили авторы статьи испанской газеты El País.

"Путин продемонстрировал миру и россиянам, что он не одинок. На трибуне к нему присоединились почти три десятка лидеров, включая китайского лидера Си Цзиньпина", - указывается в материале.

Издание также обращает внимание на присутствие президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и участие в мероприятиях в честь Дня Победы премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александара Вучича, несмотря на критику со стороны Брюсселя и Киева.

Вместе с тем газета пишет о "демонстрации силы" в ходе парада и акцентирует внимание на участии в шествии войск из ряда дружественных для России стран.

Всего в Москве для участия в торжествах ко Дню Победы собрались 30 зарубежных лидеров. Парадные расчеты части стран, чьи руководители приехали в Россию на 9 Мая, прошли по Красной площади. 

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