Путин провел встречу в Кремле с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин принял в зале св. Екатерины Большого Кремлевского дворца бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву.

Хотя днем ранее лидеры кратко пообщались перед торжественным приемом, а утром перекинулись парой слов перед парадом на Красной площади, нынешние переговоры можно считать их первой официальной личной встречей с момента возвращения бразильского президента на пост в 2023 году.

Последняя личная встреча Путина и Лулы да Силвы в качестве глав государств состоялась в середине 2000-х годов. При этом президенты России и Бразилии находятся в постоянном контакте и регулярно созваниваются.

Нынешний визит в РФ для президента Бразилии второй - прошлый проходил также в мае и в Москве в 2010 году.

За прошедшие два дня Путин провел пять двусторонних встреч с коллегами из зарубежных стран, из них две - в рамках официальных визитов в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и председателя КНР Си Цзиньпина.