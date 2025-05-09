Антироссийские санкции Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Восстановление Донбасса
Москва
9 мая 2025 / 22:30
КОТИРОВКИ
USD
09/05
97.9241
EUR
09/05
104.8872
Новости часа
Президент Сербии поблагодарил Путина за великолепный парад Трамп не будет в одностороннем порядке снижать пошлины в отношении Китая
Москва
9 мая 2025 / 22:30
Котировки
USD
09/05
97.9241
0.0000
EUR
09/05
104.8872
0.0000
Эксперт Брутер о единстве западных стран
Эксперт Брутер о единстве западных стран
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Бизнес и финансы / Торговые войны
Экономика
Трамп не будет в одностороннем порядке снижать пошлины в отношении Китая
9 мая 2025 / 20:49
Трамп не будет в одностороннем порядке снижать пошлины в отношении Китая
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Президент США Дональд Трамп не планирует в одностороннем порядке понижать ставки пошлин для Китая, нужны соответствующие действия со стороны Пекина. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга.

"Президент продолжает придерживаться своей позиции, которая состоит в том, что он не намерен в одностороннем порядке понижать пошлины в отношении Китая. Нам необходимо увидеть уступки с их стороны", - указала она.

Так Ливитт прокомментировала публикацию американского лидера в соцсети Truth Соц. сети, в которой он допустил снижение импортных пошлин в отношении КНР до 80%. На сегодняшний день совокупные пошлины США на товары из Китая составляют 145%. 

Эксперт Брутер о единстве западных стран
Эксперт Брутер о единстве западных стран
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
21:16
Президент Сербии поблагодарил Путина за великолепный парад
20:49
Трамп не будет в одностороннем порядке снижать пошлины в отношении Китая
19:08
Путин провел встречу с президентом Египта
18:50
Tasnim: Иран дал согласие на проведение 11 мая переговоров с США
18:27
Путин вручил Токаеву наградной лист его отца
18:01
В Петербурге в шествии "Бессмертного полка" приняли участие 1,1 млн человек
17:47
Путин провел встречу в Кремле с президентом Бразилии
17:27
Папа Римский Лев XIV: считать Христа суперменом равносильно атеизму
17:05
Медведев: за Россией правда, а значит и "скорая окончательная победа"
16:49
Песков: многие лидеры прибыли в Москву на 9 Мая, несмотря на давление
Все новости
Актально
Антироссийские санкции
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Восстановление Донбасса
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры