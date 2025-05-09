Трамп не будет в одностороннем порядке снижать пошлины в отношении Китая

Президент США Дональд Трамп не планирует в одностороннем порядке понижать ставки пошлин для Китая, нужны соответствующие действия со стороны Пекина. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга.

"Президент продолжает придерживаться своей позиции, которая состоит в том, что он не намерен в одностороннем порядке понижать пошлины в отношении Китая. Нам необходимо увидеть уступки с их стороны", - указала она.

Так Ливитт прокомментировала публикацию американского лидера в соцсети Truth Соц. сети, в которой он допустил снижение импортных пошлин в отношении КНР до 80%. На сегодняшний день совокупные пошлины США на товары из Китая составляют 145%.