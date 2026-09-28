Диалог с ФРГ сейчас маловероятен. Мнение

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях ГА ООН провел 26 сентября первую за 4,5 года встречу с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Переговоры продлились чуть более 20 минут, передает корреспондент ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях ГА ООН провел 26 сентября первую за 4,5 года встречу с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Переговоры продлились чуть более 20 минут, передает корреспондент ТАСС.

Встреча началась с рукопожатия министров и затем перешла в закрытый формат. Глава МИД ФРГ отказался от комментариев по итогам встречи. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что германская сторона запросила встречу с главой российской дипломатии. В предыдущий раз Лавров встречался с главой внешнеполитического ведомства ФРГ 18 января 2022 года, тогда этот пост занимала Анналена Бербок.

По итогам встречи Лавров заявил, что не извлек ничего нового из заявлений главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля. Он полностью повторил постоянную позицию Берлина.

"Я предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально публично заявляет ежедневно. Ничего нового я оттуда не извлек", - сказал Лавров журналистам.

"Такой был подтекст, что вот я (глава МИД ФРГ - прим. ТАСС) пришел, я снизошел до контакта с вами, но вы теперь ради того, что я сделал такой жест доброй воли, давайте какие-нибудь уступки совершайте на украинском фронте. Давайте обеспечьте договоренность по Черноморскому региону, чтобы там танкеры, сухогрузы шли без проблем", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ также рассказал, что Вадефуль на встрече с ним предъявил претензию, что в Лейпциге нашли "какой-то там упавший беспилотник бесхозный". "И сразу сказали, что это российский, потому что highly likely (с большой вероятностью - прим. ТАСС), такое есть выражение. И выгнали наше генеральное консульство из Бонна", - указал министр. "Я ничего нового по сравнению с тем, что Берлин ежедневно публично заявляет, не услышал. Я ему так честно и сказал. Я говорю, я думал, у вас что-то интересное, что-то такое необычное", - подчеркнул министр.

Напомним, что 22 сентября Вадефуль прибыл с необъявленным визитом в Киев. Как сообщило внешнеполитическое ведомство ФРГ, в повестке были вопросы оказания помощи Украине и сотрудничества двух стран по вопросам безопасности.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин считает, что, «судя по настрою и по тем пунктам Вадефуля, которые он предложил для беседы, это было больше похоже на ультиматум Берлина Москве. Зачем это было сделано - непонятно. На что рассчитывал Вадефуль, тоже непонятно. Невероятно, что бы Лавров сказал, что Москва капитулирует и примет эти пункты. Соответственно, это была попытка заявить о себе, попытка какой-то мелкой возни. И это совершенно не удивляет».

Эксперт подчеркнул, что «такой диалог Москве не нужен. Это будет диалог со стеной. Россия многократно излагала свои позиции, обозначала все красные линии относительно недопустимости поддержки Германией киевского режима. Но западные страны и Германия в частности, отказываются слушать и вести нормальный диалог. А вместо этого выходят с такими ультимативными демаршами, которые совершенно неуместны. Поэтому диалог здесь маловероятен в принципе». ,