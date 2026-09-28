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DPA: уровень воды в Рейне побил рекорд обмеления

DPA: уровень воды в Рейне побил рекорд обмеления DPA: уровень воды в Рейне побил рекорд обмеления

Уровень воды на одной из главных измерительных станций Рейна - в Кёльне - снизился до рекордного показателя. Об этом со ссылкой на данные Ведомства водных путей и судоходства передает агентство DPA.

Уровень воды на одной из главных измерительных станций Рейна - в Кёльне - снизился до рекордного показателя. Об этом со ссылкой на данные Ведомства водных путей и судоходства передает агентство DPA.

Так, уровень воды опустился до 40 см, что стало абсолютным рекордом за всю историю измерений.

Показатели уровня воды в Рейне на разных станциях измерения нельзя сравнивать, так как нет единой нулевой отметки. При этом судоходный фарватер существенно глубже, чем уровень воды у берегового поста. В Кёльне в настоящее время он составляет 1,11 м.

В августе обмеление Рейна повлекло за собой серьезные проблемы для внутреннего судоходства, сообщает ТАСС.

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Теги:
#рекорд
#обмеление
#рейн
#уровень
#кёльн
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