Уровень воды на одной из главных измерительных станций Рейна - в Кёльне - снизился до рекордного показателя. Об этом со ссылкой на данные Ведомства водных путей и судоходства передает агентство DPA.
Правительство Японии призывает обсудить тему ядерного статуса страны
28 сентября 2026 / 20:48
Зеленский поставил под удар внешнеполитическую линию Республики Корея. Мнение
28 сентября 2026 / 19:57
Диалог с ФРГ сейчас маловероятен. Мнение
28 сентября 2026 / 19:31
Общество
DPA: уровень воды в Рейне побил рекорд обмеления
28 сентября 2026 / 17:43
© Hesham Elsherif/ Getty Images/ТАСС
Уровень воды на одной из главных измерительных станций Рейна - в Кёльне - снизился до рекордного показателя. Об этом со ссылкой на данные Ведомства водных путей и судоходства передает агентство DPA.
Так, уровень воды опустился до 40 см, что стало абсолютным рекордом за всю историю измерений.
Показатели уровня воды в Рейне на разных станциях измерения нельзя сравнивать, так как нет единой нулевой отметки. При этом судоходный фарватер существенно глубже, чем уровень воды у берегового поста. В Кёльне в настоящее время он составляет 1,11 м.
В августе обмеление Рейна повлекло за собой серьезные проблемы для внутреннего судоходства, сообщает ТАСС.
Теги:
Также по теме:
28.09.2026 15:31Жертвами наводнения в Индии стали более 80 человек
21.09.2026 11:37В Индийском океане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7
16.09.2026 18:58Число погибших из-за паводка в Непале составило более 1,4 тыс.
15.09.2026 14:45Число погибших из-за оползня в Непале возросло до 1 396
10.09.2026 17:27В Венгрии прошедшее лето стало самым засушливым за 125 лет
10.09.2026 12:43Число погибших из-за оползня в Непале выросло до 1 374
10.09.2026 12:33В Москве состоится чемпионат России по тяжелой атлетике
09.09.2026 14:58Число жертв селя в Непале увеличилось до 1 367
07.09.2026 14:46Число погибших в результате оползня в Непале возросло до 1 355
07.09.2026 13:59Число жертв схода лавины в КБР увеличилось до 11
Актуально