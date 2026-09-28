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Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 442 беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 442 беспилотника ВСУ Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 442 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 442 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 442 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 10 управляемых авиационных бомб и 442 беспилотника самолетного типа", - говорится в сообщении.

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Теги:
#пво
#беспилотники
#всу
#сутки
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