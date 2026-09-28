Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 442 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 442 беспилотника ВСУ
28 сентября 2026 / 18:15
© Александр Полегенько/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 442 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 10 управляемых авиационных бомб и 442 беспилотника самолетного типа", - говорится в сообщении.
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