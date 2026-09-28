Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Сергея Козлова от обязанностей посла в Саудовской Аравии. Соответствующий документ опубликован, сообщает ТАСС.
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Политика
Президент РФ освободил Козлова от обязанностей посла в Саудовской Аравии
28 сентября 2026 / 18:45
© Официальный сайт МИД РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Сергея Козлова от обязанностей посла в Саудовской Аравии. Соответствующий документ опубликован, сообщает ТАСС.
Козлов окончил МГИМО МИД СССР в 1978 году. Владеет арабским и английским языками.
На дипломатической работе находится с 1995 года. Обязанности посла РФ в Саудовской Аравии исполнял с февраля 2017 года.
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