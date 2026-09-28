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Спорт

Самым юным женским гроссмейстером стала 11-летняя шахматистка из Британии

Самым юным женским гроссмейстером стала 11-летняя шахматистка из Британии Самым юным женским гроссмейстером стала 11-летняя шахматистка из Британии

Самой молодой шахматисткой, получившей звание женского гроссмейстера (Woman Grandmaster), стала представительница Великобритании Бодхана Сиванандан.

Самой молодой шахматисткой, получившей звание женского гроссмейстера (Woman Grandmaster), стала представительница Великобритании Бодхана Сиванандан.

На Всемирной шахматной олимпиаде, которую принимал Самарканд, она набрала 8 очков в 11 партиях. Она представляла сборную Англии на первой доске.

Помимо шахмат, Сиванандан играет на скрипке и фортепиано. Ранее ей удалось стать самой юной чемпионкой Великобритании по шахматам среди женщин.

До этого самой молодой шахматисткой, получившей звание женского гроссмейстера, была Екатерина Лагно, которая ранее выступала за Украину, а с 2014 года представляет Россию. Она получила звание в 2002 году в возрасте 12 лет и 4 месяцев. 

Woman Grandmaster - женское звание Международной шахматной федерации с более низкими требованиями, нежели у обычных гроссмейстеров, сообщает ТАСС.

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Теги:
#британия
#шахматы
#гроссмейстер
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