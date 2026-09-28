Самым юным женским гроссмейстером стала 11-летняя шахматистка из Британии

Самой молодой шахматисткой, получившей звание женского гроссмейстера (Woman Grandmaster), стала представительница Великобритании Бодхана Сиванандан.

На Всемирной шахматной олимпиаде, которую принимал Самарканд, она набрала 8 очков в 11 партиях. Она представляла сборную Англии на первой доске.

Помимо шахмат, Сиванандан играет на скрипке и фортепиано. Ранее ей удалось стать самой юной чемпионкой Великобритании по шахматам среди женщин.

До этого самой молодой шахматисткой, получившей звание женского гроссмейстера, была Екатерина Лагно, которая ранее выступала за Украину, а с 2014 года представляет Россию. Она получила звание в 2002 году в возрасте 12 лет и 4 месяцев.

Woman Grandmaster - женское звание Международной шахматной федерации с более низкими требованиями, нежели у обычных гроссмейстеров, сообщает ТАСС.