Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 350 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 350 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 350 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 285 человек, от действий группировки "Запад" - свыше 210, "Южная" - более 190, "Центр" - до 460, на направлении "Восток" - до 180 и "Днепр" - до 25 военных.