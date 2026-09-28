Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 350 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 350 военных
28 сентября 2026 / 20:14
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 350 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 285 человек, от действий группировки "Запад" - свыше 210, "Южная" - более 190, "Центр" - до 460, на направлении "Восток" - до 180 и "Днепр" - до 25 военных.
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