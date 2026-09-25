Киевский режим на нынешнем этапе не нашел противоядия российским "Гераням". На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин при общении с журналистами, сообщает ТАСС .

Киевский режим на нынешнем этапе не нашел противоядия российским "Гераням". На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин при общении с журналистами, сообщает ТАСС.

По его словам, российский ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) был настолько чувствительным и разрушительным для противника, что Киев запросил о перемирии - например, о "воздушном".

"Особенно, видимо, им нужно прекратить удары наших современных "Гераней", против которых, во всяком случае пока, у них нет противодействия, противоядия", - отметил Путин.