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Путин отметил, что Киев пока не нашел противоядие "Гераням"

Путин отметил, что Киев пока не нашел противоядие "Гераням" Путин отметил, что Киев пока не нашел противоядие "Гераням"

Киевский режим на нынешнем этапе не нашел противоядия российским "Гераням". На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин при общении с журналистами, сообщает ТАСС.

Киевский режим на нынешнем этапе не нашел противоядия российским "Гераням". На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин при общении с журналистами, сообщает ТАСС.

По его словам, российский ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) был настолько чувствительным и разрушительным для противника, что Киев запросил о перемирии - например, о "воздушном".

"Особенно, видимо, им нужно прекратить удары наших современных "Гераней", против которых, во всяком случае пока, у них нет противодействия, противоядия", - отметил Путин.

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Теги:
#путин
#киев
#противодействие
#герани
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