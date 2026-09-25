Трамп подтвердил участие в ноябрьском саммите АТЭС в Китае

Президент США Дональд Трамп планирует принять участие в саммите АТЭС в Китае. Об этом он заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп планирует принять участие в саммите АТЭС в Китае. Об этом он заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме.

Во время чайной церемонии китайский лидер отметил, что приветствовал бы приезд Трампа и его супруги Мелании в Китай на предстоящий в ноябре саммит АТЭС. "Большое спасибо! Мы сделаем это. И мы проведем развернутые переговоры", - сказал глава вашингтонской администрации в ответ.

Ранее в США не раз заявляли о возможности встречи Трампа и Си Цзиньпина, в том числе на саммитах АТЭС в Шэньчжэне 18-19 ноября и Группы двадцати в окрестностях Майами - 14-15 декабря, сообщает ТАСС.