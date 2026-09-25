Президент США Дональд Трамп назвал общение с председателем КНР Си Цзиньпином очень продуктивным для обеих сторон. Об этом он написал в Truth Соц. сети.
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Политика
Трамп оценил переговоры с Си Цзиньпином как "очень продуктивные"
25 сентября 2026 / 18:29
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС
Президент США Дональд Трамп назвал общение с председателем КНР Си Цзиньпином очень продуктивным для обеих сторон. Об этом он написал в Truth Соц. сети.
"Очень продуктивная как для США, так и для Китая встреча с председателем Си. Произойдут грандиозные вещи. Как и почти всем остальным, ему, кажется, понравилось вместо неудачного названия "искусственный интеллект" использовать гораздо более точное и важное название "суперинтеллект". Это было бы "супер", - отметил Трамп, сообщает ТАСС.
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