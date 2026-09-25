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Gallup: более 60% жителей Армении выступают за сохранение военной базы РФ

Gallup: более 60% жителей Армении выступают за сохранение военной базы РФ Gallup: более 60% жителей Армении выступают за сохранение военной базы РФ

Более половины жителей Армении высказались за сохранение 102-й российской военной базы в республике. Об этом со ссылкой на данные исследования службы Gallup International сообщает ТАСС.

Более половины жителей Армении высказались за сохранение 102-й российской военной базы в республике. Об этом со ссылкой на данные исследования службы Gallup International сообщает ТАСС.

Как отмечается, 39,7% граждан считают, что российская 102-я военная база необходима для обеспечения безопасности Армении. 24,7% заявили, что военная база должна остаться в Армении, при этом условия ее размещения должны быть пересмотрены. Так, порядка 65% полагают, что военная база должна остаться на территории республики.

Кроме того, согласно результатам исследования, более 28% опрошенных указали, что РФ должна вывести военную базу, еще 6,8% респондентов затруднились ответить.

На территории Армении в соответствии с межгосударственным договором от 1995 года находится 102-я военная база - единственная российская база в Закавказье (численностью около 5 тыс. военных). В 2010 году в документ были внесены изменения о продлении срока ее пребывания до 2044 года.

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Теги:
#россия
#армения
#военная база
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