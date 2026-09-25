Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
27 сентября 2026 / 18:51
КОТИРОВКИ
USD
27/09
84.3414
EUR
27/09
95.8709
Новости часа
Путин: Россия после атак ВСУ еще подумает о переговорах Российские боксеры победили в медальном зачете чемпионата Европы
Москва
27 сентября 2026 / 18:51
Котировки
USD
27/09
currency
84.3414
0.0000
EUR
27/09
currency
95.8709
0.0000
Российские ВС за неделю освободили пять населенных пунктов в ходе СВО
Российские ВС за неделю освободили пять населенных пунктов в ходе СВО
25 сентября 2026 / 13:13
Xinhua: Си Цзиньпин и Трамп в ходе переговоров обсудили Украину и Ближний Восток
Xinhua: Си Цзиньпин и Трамп в ходе переговоров обсудили Украину и Ближний Восток
25 сентября 2026 / 12:30
Ле Пен призвала Францию не дразнить \
Ле Пен призвала Францию не дразнить "русского медведя"
25 сентября 2026 / 11:19
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Политика / Политика и религия
Политика

ВЦИОМ: о доверии Путину заявили почти 74% россиян

ВЦИОМ: о доверии Путину заявили почти 74% россиян ВЦИОМ: о доверии Путину заявили почти 74% россиян

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 73,6%. Опрос проводился в период с 14 по 20 сентября среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 73,6%. Опрос проводился в период с 14 по 20 сентября среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 73,6% опрошенных, уровень одобрения деятельности главы государства составляет 68%", - свидетельствуют данные соцслужбы.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 46,1% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 46,4% участников опроса. Вместе с тем о доверии Мишустину заявили 55,1% сограждан.

  • new_top
Теги:
#путин
#россияне
#уровень доверия
Также по теме:
25.09.2026 15:27
Медведев оценил слова Сикорского о войне Польши с Россией
24.09.2026 19:59
Медведев: победа над врагом - важнейшая задача России
24.09.2026 18:45
Ким Чен Ына пригласили посетить Россию с визитом
23.09.2026 19:29
Путин выразил уверенность в достижении всех целей СВО
21.09.2026 15:59
Мишустин: Россия остается четвертой экономикой мира, несмотря на вызовы
18.09.2026 20:59
Захарова: Россия научилась проходить через "чудовищные испытания"
18.09.2026 20:46
ВЦИОМ: Путину доверяют более 74% российских граждан
18.09.2026 19:30
Путин заявил, что люди в любом уголке РФ не должны чувствовать себя в изоляции
18.09.2026 13:15
ФОМ: о доверии Путину заявили 71% опрошенных россиян
16.09.2026 21:15
Медведев: для России единственный путь - быть великой державой
Российские ВС за неделю освободили пять населенных пунктов в ходе СВО
Российские ВС за неделю освободили пять населенных пунктов в ходе СВО
Xinhua: Си Цзиньпин и Трамп в ходе переговоров обсудили Украину и Ближний Восток
Xinhua: Си Цзиньпин и Трамп в ходе переговоров обсудили Украину и Ближний Восток
Ле Пен призвала Францию не дразнить \
Ле Пен призвала Францию не дразнить "русского медведя"
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
21:57
Путин: Россия после атак ВСУ еще подумает о переговорах
21:40
Российские боксеры победили в медальном зачете чемпионата Европы
21:18
Путин считает клоунадой заявления из Эстонии о готовности воевать с РФ
20:57
Bloomberg: Трамп призвал Зеленского посетить Москву
20:43
ВЦИОМ: о доверии Путину заявили почти 74% россиян
20:32
Си Цзиньпин поделился с Трампом, что летел в США над Россией
20:15
Gallup: более 60% жителей Армении выступают за сохранение военной базы РФ
19:58
Путин отметил, что Киев пока не нашел противоядие "Гераням"
19:45
Трамп подтвердил участие в ноябрьском саммите АТЭС в Китае
19:31
Медведев назвал фамилии нескольких премьеров Британии синонимами глупости
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО