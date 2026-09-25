Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 73,6%. Опрос проводился в период с 14 по 20 сентября среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.
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Политика
ВЦИОМ: о доверии Путину заявили почти 74% россиян
25 сентября 2026 / 20:43
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 73,6%. Опрос проводился в период с 14 по 20 сентября среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.
"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 73,6% опрошенных, уровень одобрения деятельности главы государства составляет 68%", - свидетельствуют данные соцслужбы.
Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 46,1% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 46,4% участников опроса. Вместе с тем о доверии Мишустину заявили 55,1% сограждан.
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