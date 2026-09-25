ВЦИОМ: о доверии Путину заявили почти 74% россиян

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 73,6%. Опрос проводился в период с 14 по 20 сентября среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 73,6%. Опрос проводился в период с 14 по 20 сентября среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 73,6% опрошенных, уровень одобрения деятельности главы государства составляет 68%", - свидетельствуют данные соцслужбы.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 46,1% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 46,4% участников опроса. Вместе с тем о доверии Мишустину заявили 55,1% сограждан.