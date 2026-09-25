Российские боксеры победили в медальном зачете чемпионата Европы

Российские боксеры выиграли медальный зачет чемпионата Европы. Турнир принимала София, он завершился 25 сентября.

Так, в активе россиян 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Второй стала команда Турции (4-1-5), третьими идут азербайджанцы (2-1-2).

Европейское первенство проходило под эгидой организации World Boxing, которая ранее объявила о допуске спортсменов из России без ограничений, сообщает ТАСС.