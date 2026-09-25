Российские боксеры выиграли медальный зачет чемпионата Европы. Турнир принимала София, он завершился 25 сентября.
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Спорт
Российские боксеры победили в медальном зачете чемпионата Европы
25 сентября 2026 / 21:40
© Игорь Ленкин/ ТАСС
Российские боксеры выиграли медальный зачет чемпионата Европы. Турнир принимала София, он завершился 25 сентября.
Так, в активе россиян 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Второй стала команда Турции (4-1-5), третьими идут азербайджанцы (2-1-2).
Европейское первенство проходило под эгидой организации World Boxing, которая ранее объявила о допуске спортсменов из России без ограничений, сообщает ТАСС.
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