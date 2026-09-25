Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
27 сентября 2026 / 18:52
КОТИРОВКИ
USD
27/09
84.3414
EUR
27/09
95.8709
Новости часа
Путин: Россия после атак ВСУ еще подумает о переговорах Российские боксеры победили в медальном зачете чемпионата Европы
Москва
27 сентября 2026 / 18:52
Котировки
USD
27/09
currency
84.3414
0.0000
EUR
27/09
currency
95.8709
0.0000
Российские ВС за неделю освободили пять населенных пунктов в ходе СВО
Российские ВС за неделю освободили пять населенных пунктов в ходе СВО
25 сентября 2026 / 13:13
Xinhua: Си Цзиньпин и Трамп в ходе переговоров обсудили Украину и Ближний Восток
Xinhua: Си Цзиньпин и Трамп в ходе переговоров обсудили Украину и Ближний Восток
25 сентября 2026 / 12:30
Ле Пен призвала Францию не дразнить \
Ле Пен призвала Францию не дразнить "русского медведя"
25 сентября 2026 / 11:19
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Спорт / Спортивный курьер / Олимпийское движение
Спорт

Российские боксеры победили в медальном зачете чемпионата Европы

Российские боксеры победили в медальном зачете чемпионата Европы Российские боксеры победили в медальном зачете чемпионата Европы

Российские боксеры выиграли медальный зачет чемпионата Европы. Турнир принимала София, он завершился 25 сентября.

Российские боксеры выиграли медальный зачет чемпионата Европы. Турнир принимала София, он завершился 25 сентября.

Так, в активе россиян 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Второй стала команда Турции (4-1-5), третьими идут азербайджанцы (2-1-2).

Европейское первенство проходило под эгидой организации World Boxing, которая ранее объявила о допуске спортсменов из России без ограничений, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#россия
#европа
#чемпионат
#медали
#боксеры
Также по теме:
24.09.2026 16:15
На юношеских Олимпийских играх выступят тринадцать россиян
18.09.2026 12:59
Международная федерация хоккея на траве допустила россиян до турниров без ограничений
17.09.2026 16:15
Скончался олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков
17.09.2026 12:15
Россияне без ограничений выступят на чемпионате Европы по боксу в Болгарии
15.09.2026 12:16
Всемирная федерация тхэквондо разрешила проведение турниров на территории России
14.09.2026 18:15
Матч за мировую шахматную корону примет Женева с 22 ноября по 12 декабря
09.09.2026 10:21
Месси достиг договоренности о покупке испанского клуба "Эльденсе"
07.09.2026 20:59
Мишустин поручил открывать спортплощадки по всей стране
07.09.2026 18:30
Бату Хасиков переизбран председателем набсовета Федерации кикбоксинга России
04.09.2026 20:58
Россиянин Носов победил в юниорском ЧМ по плаванию на открытой воде
Российские ВС за неделю освободили пять населенных пунктов в ходе СВО
Российские ВС за неделю освободили пять населенных пунктов в ходе СВО
Xinhua: Си Цзиньпин и Трамп в ходе переговоров обсудили Украину и Ближний Восток
Xinhua: Си Цзиньпин и Трамп в ходе переговоров обсудили Украину и Ближний Восток
Ле Пен призвала Францию не дразнить \
Ле Пен призвала Францию не дразнить "русского медведя"
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
21:57
Путин: Россия после атак ВСУ еще подумает о переговорах
21:40
Российские боксеры победили в медальном зачете чемпионата Европы
21:18
Путин считает клоунадой заявления из Эстонии о готовности воевать с РФ
20:57
Bloomberg: Трамп призвал Зеленского посетить Москву
20:43
ВЦИОМ: о доверии Путину заявили почти 74% россиян
20:32
Си Цзиньпин поделился с Трампом, что летел в США над Россией
20:15
Gallup: более 60% жителей Армении выступают за сохранение военной базы РФ
19:58
Путин отметил, что Киев пока не нашел противоядие "Гераням"
19:45
Трамп подтвердил участие в ноябрьском саммите АТЭС в Китае
19:31
Медведев назвал фамилии нескольких премьеров Британии синонимами глупости
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО