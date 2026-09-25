Си Цзиньпин поделился с Трампом, что летел в США над Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе чайной церемонии в Белом доме сообщил американскому президенту Дональду Трампу, что по пути в США летел над территорией России.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе чайной церемонии в Белом доме сообщил американскому президенту Дональду Трампу, что по пути в США летел над территорией России.

"Направились в Россию, потом Аляска с Канадой и затем американское воздушное пространство", - отметил китайский лидер.

"Это очень быстро. Фантастически", - отметил Трамп.

Си Цзиньпин с 23 по 25 сентября совершает первый за последние 11 лет госвизит в США. В мае Трамп посещал КНР по приглашению китайского лидера, сообщает ТАСС.