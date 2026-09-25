Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе чайной церемонии в Белом доме сообщил американскому президенту Дональду Трампу, что по пути в США летел над территорией России.
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Политика
Си Цзиньпин поделился с Трампом, что летел в США над Россией
25 сентября 2026 / 20:32
© Andrew Harnik/ Getty Images/ТАСС
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе чайной церемонии в Белом доме сообщил американскому президенту Дональду Трампу, что по пути в США летел над территорией России.
"Направились в Россию, потом Аляска с Канадой и затем американское воздушное пространство", - отметил китайский лидер.
"Это очень быстро. Фантастически", - отметил Трамп.
Си Цзиньпин с 23 по 25 сентября совершает первый за последние 11 лет госвизит в США. В мае Трамп посещал КНР по приглашению китайского лидера, сообщает ТАСС.
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