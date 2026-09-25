Президент США Дональд Трамп в ходе встречи на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке призвал Владимира Зеленского посетить Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Bloomberg.
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Политика
Bloomberg: Трамп призвал Зеленского посетить Москву
25 сентября 2026 / 20:57
© Chip Somodevilla/ Getty Images/ТАСС
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке призвал Владимира Зеленского посетить Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Bloomberg.
Отмечается, что американский лидер "призвал Зеленского посетить Москву для переговоров с Путиным, так как Вашингтон пытается возобновить российско-украинские переговоры".
В материале указывается, что Зеленский отклонил предложение президента США, при этом его "расстроило то, что Трамп затронул этот вопрос", сообщает ТАСС.
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