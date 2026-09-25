Bloomberg: Трамп призвал Зеленского посетить Москву

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке призвал Владимира Зеленского посетить Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Bloomberg .

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке призвал Владимира Зеленского посетить Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Bloomberg.

Отмечается, что американский лидер "призвал Зеленского посетить Москву для переговоров с Путиным, так как Вашингтон пытается возобновить российско-украинские переговоры".

В материале указывается, что Зеленский отклонил предложение президента США, при этом его "расстроило то, что Трамп затронул этот вопрос", сообщает ТАСС.