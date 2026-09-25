Путин: Россия после атак ВСУ еще подумает о переговорах

Предложения по мирному урегулированию украинского кризиса "на столе", но Россия после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в дни выборов в Госдуму будет принимать решения исходя из своих интересов. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами.

Предложения по мирному урегулированию украинского кризиса "на столе", но Россия после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в дни выборов в Госдуму будет принимать решения исходя из своих интересов. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами.

"Так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров, они все на столе, это возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять по этому поводу. И, в любом случае, все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, будем принимать исходя из наших интересов", - отметил он.

По словам российского лидера, в ночь с 19 на 20 сентября, в основной день голосования, свыше 1,6 тыс. беспилотных летательных аппаратов ВСУ вошли практически в столичную зону. Вместе с тем киевский режим в дни выборов 18-20 сентября бил по избирательным участкам, атаковал жилые дома председателей территориальных комиссий, подчеркнул он, сообщает ТАСС.