Российские войска за прошедшую неделю поразили ряд объектов инфраструктуры украинских портов для приема и хранения военных грузов, а также горюче-смазочных материалов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
ВС РФ поразили ряд объектов инфраструктуры украинских портов
25 сентября 2026 / 15:45
© Минобороны РФ/ ТАСС
Российские войска за прошедшую неделю поразили ряд объектов инфраструктуры украинских портов для приема и хранения военных грузов, а также горюче-смазочных материалов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для ВСУ", - говорится в сообщении.
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