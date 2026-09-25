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ВС РФ поразили ряд объектов инфраструктуры украинских портов

ВС РФ поразили ряд объектов инфраструктуры украинских портов ВС РФ поразили ряд объектов инфраструктуры украинских портов

Российские войска за прошедшую неделю поразили ряд объектов инфраструктуры украинских портов для приема и хранения военных грузов, а также горюче-смазочных материалов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские войска за прошедшую неделю поразили ряд объектов инфраструктуры украинских портов для приема и хранения военных грузов, а также горюче-смазочных материалов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для ВСУ", - говорится в сообщении.

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Теги:
#украина
#вс рф
#порты
#объекты
#инфраструктура
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