ВС РФ поразили ряд объектов инфраструктуры украинских портов

Российские войска за прошедшую неделю поразили ряд объектов инфраструктуры украинских портов для приема и хранения военных грузов, а также горюче-смазочных материалов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские войска за прошедшую неделю поразили ряд объектов инфраструктуры украинских портов для приема и хранения военных грузов, а также горюче-смазочных материалов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для ВСУ", - говорится в сообщении.