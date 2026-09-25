Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 6 011 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 6 011 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 6 011 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 34 управляемые авиационные бомбы, 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 6 011 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 245 120 беспилотников, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 022 танка и других боевых бронемашин, 1 780 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 555 орудий полевой артиллерии и минометов, 72 803 единицы специальной военной автомобильной техники.