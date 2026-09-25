Фамилии ряда последних премьер-министров Великобритании стали синонимами глупости. Такой ассоциацией поделился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Мэй, джонсон, трасс, сунак, стармер, бернэм - о чем говорят эти странные неодушевленные английские существительные? Они олицетворяют ребячество, глупость и напыщенность", - указал политик в соцсети X, перечислив фамилии последних премьеров Британии.

Он считает, что сегодня именно эти слова употребляют жители Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, чтобы аргументировать свое право на самоопределение, сообщает ТАСС.