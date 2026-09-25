Фамилии ряда последних премьер-министров Великобритании стали синонимами глупости. Такой ассоциацией поделился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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Политика
Медведев назвал фамилии нескольких премьеров Британии синонимами глупости
25 сентября 2026 / 19:31
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Фамилии ряда последних премьер-министров Великобритании стали синонимами глупости. Такой ассоциацией поделился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Мэй, джонсон, трасс, сунак, стармер, бернэм - о чем говорят эти странные неодушевленные английские существительные? Они олицетворяют ребячество, глупость и напыщенность", - указал политик в соцсети X, перечислив фамилии последних премьеров Британии.
Он считает, что сегодня именно эти слова употребляют жители Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, чтобы аргументировать свое право на самоопределение, сообщает ТАСС.
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