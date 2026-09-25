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Безопасность

Путин опроверг подготовку России к войне с Европой

Путин опроверг подготовку России к войне с Европой Путин опроверг подготовку России к войне с Европой

Россия не ведет подготовку к войне с Европой, для этого у Москвы нет снований. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами, сообщает ТАСС.

Россия не ведет подготовку к войне с Европой, для этого у Москвы нет снований. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами, сообщает ТАСС.

"Я хочу в очередной раз обратить внимание: мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное, нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой", - подчеркнул глава государства.

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Теги:
#россия
#путин
#война
#европа
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