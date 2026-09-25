Россия не ведет подготовку к войне с Европой, для этого у Москвы нет снований. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами, сообщает ТАСС.
Российские ВС за неделю освободили пять населенных пунктов в ходе СВО
25 сентября 2026 / 13:13
Xinhua: Си Цзиньпин и Трамп в ходе переговоров обсудили Украину и Ближний Восток
25 сентября 2026 / 12:30
Ле Пен призвала Францию не дразнить "русского медведя"
25 сентября 2026 / 11:19
Безопасность
Путин опроверг подготовку России к войне с Европой
25 сентября 2026 / 18:59
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
Россия не ведет подготовку к войне с Европой, для этого у Москвы нет снований. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами, сообщает ТАСС.
"Я хочу в очередной раз обратить внимание: мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное, нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой", - подчеркнул глава государства.
Также по теме:
25.09.2026 13:30Президент РФ освободил Келина от должности посла в Великобритании
24.09.2026 18:30В Испании заявили, что не намерены делать из "мигранта врага"
24.09.2026 15:15Жители еще одного населенного пункта Англии обсуждают референдум о выходе из Британии
23.09.2026 21:37Лавров отметил, что звериные формы национализма стали опорой ЕС
23.09.2026 15:16Лидер ХСС призвал к возвращению военнообязанных украинцев на родину
23.09.2026 14:59Песков считает недальновидной русофобскую политику государств Европы
Актуально