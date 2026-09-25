Президент России Владимир Путин назвал клоунадой заявления главы Минобороны Эстонии о готовности вести войну с РФ, сообщает ТАСС.
Российские ВС за неделю освободили пять населенных пунктов в ходе СВО
25 сентября 2026 / 13:13
Xinhua: Си Цзиньпин и Трамп в ходе переговоров обсудили Украину и Ближний Восток
25 сентября 2026 / 12:30
Ле Пен призвала Францию не дразнить "русского медведя"
25 сентября 2026 / 11:19
Безопасность
Путин считает клоунадой заявления из Эстонии о готовности воевать с РФ
25 сентября 2026 / 21:18
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент России Владимир Путин назвал клоунадой заявления главы Минобороны Эстонии о готовности вести войну с РФ, сообщает ТАСС.
"Это тот случай, когда у нас в шутку говорят: "Цирк уехал - клоуны остались". Это политическая клоунада", - сказал Путин.
Он отметил, что все население Эстонии составляет порядка 1,3 млн человек.
"А только российская армия, я уже не говорю о населении России, - 1 млн 535 тыс. человек. А 1 млн 300 тыс. - это граждане Эстонии. Причем это и младенцы, это и люди пожилого возраста. Очевидно, что это полная чушь. Но, к сожалению, вот с такими людьми нам приходится иметь дело сегодня в Западной Европе", - заключил глава государства.
Также по теме:
25.09.2026 18:45Песков: Москва внимательно следит, какое оружие поставляется Киеву
25.09.2026 17:14Зеленский допустил серьезную нехватку беспилотников в ВСУ зимой
24.09.2026 14:13В КНДР не намерены отказываться от обладания ядерным оружием
23.09.2026 16:15Белоусов поручил обеспечить качественную подготовку объектов ВС РФ к зимнему периоду
23.09.2026 11:39Испания отвергает возможность наращивания взносов в НАТО
22.09.2026 18:59Трамп заявил о рекордных запасах боеприпасов у США
22.09.2026 17:45Сикорский сообщил, что сделал запасы риса и варенья
22.09.2026 12:15КНДР успешно провела испытания новейшего оружия
18.09.2026 21:41Путин: Россия является лидером мирового рынка вооружений
Актуально