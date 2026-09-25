Путин считает клоунадой заявления из Эстонии о готовности воевать с РФ

Президент России Владимир Путин назвал клоунадой заявления главы Минобороны Эстонии о готовности вести войну с РФ, сообщает ТАСС.

"Это тот случай, когда у нас в шутку говорят: "Цирк уехал - клоуны остались". Это политическая клоунада", - сказал Путин.

Он отметил, что все население Эстонии составляет порядка 1,3 млн человек.

"А только российская армия, я уже не говорю о населении России, - 1 млн 535 тыс. человек. А 1 млн 300 тыс. - это граждане Эстонии. Причем это и младенцы, это и люди пожилого возраста. Очевидно, что это полная чушь. Но, к сожалению, вот с такими людьми нам приходится иметь дело сегодня в Западной Европе", - заключил глава государства.