Вооруженные силы Украины (ВСУ) предстоящей зимой столкнутся с серьезными вызовами, если Киев не найдет способ оплатить закупку беспилотников. Об этом заявил Владимир Зеленский при общении с журналистами, аудиозапись его ответа распространило издание "Новости Live".

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предстоящей зимой столкнутся с серьезными вызовами, если Киев не найдет способ оплатить закупку беспилотников. Об этом заявил Владимир Зеленский при общении с журналистами, аудиозапись его ответа распространило издание "Новости Live".

Он отметил, что ВСУ могут столкнуться с проблемами по БПЛА уже в январе. Украинскую армию также ждет нехватка средств на зарплаты и закупку ракет.

"Что касается дефицита $27 млрд, там есть и денежное обеспечение для наших военных частично, но по большей части это деньги на наши дроны, на ракеты и обеспечение военных - там октябрь, ноябрь и декабрь. Но где-то треть этих денег - это дроны на январь, февраль, март. И если мы их не оплатим в октябре и ноябре, то у нас будут большие вызовы на январь и февраль", - заявил Зеленский.

Уже несколько лет Украина составляет бюджет с рекордным дефицитом. 20 августа Зеленский признал, что нехватка средств стала серьезным вызовом, дефицит одного только оборонного бюджета достигает $27 млрд. Согласно последним данным властей, дыра в украинском бюджете составляет порядка $57,4 млрд, сообщает ТАСС.