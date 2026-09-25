Россия внимательно следит и ведет учет того, какие вооружения или лицензии на них получает Украина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.
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Безопасность
Песков: Москва внимательно следит, какое оружие поставляется Киеву
25 сентября 2026 / 18:45
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Россия внимательно следит и ведет учет того, какие вооружения или лицензии на них получает Украина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.
Так представитель Кремля отреагировал на утверждения Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп якобы обещал предоставить киевскому режиму лицензии на производство ракет для комплексов ПРО Patriot.
"Зеленский сейчас много говорил", - отметил Песков. "Мы очень внимательно наблюдаем за информацией, какие страны какие лицензии дают, какие вооружения поставляют, и все это тщательно учитываем", - сказал он, сообщает ТАСС.
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