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Безопасность

Рютте исключил проведение военных операций Европой без США

Рютте исключил проведение военных операций Европой без США Рютте исключил проведение военных операций Европой без США

Страны Европы сегодня не обладают достаточным военным потенциалом для самостоятельного проведения операций на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью агентству Bloomberg.

Страны Европы сегодня не обладают достаточным военным потенциалом для самостоятельного проведения операций на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью агентству Bloomberg.

Он отметил, что европейцы должны быть способны действовать самостоятельно, а не надеяться на США. "На сегодняшний день европейцы не обладают возможностями на достаточном уровне, чтобы это сделать. Поэтому по-прежнему необходимо американское лидерство", - указал Рютте.

По его словам, после падения Берлинской стены европейские государства чрезмерно ограничивали траты на оборону, рассчитывая на долгосрочный мир. В связи с этим генсек призвал союзников увеличивать военные бюджеты и развивать мощности оборонной промышленности.

Комментируя положение дел в Красном море, Рютте подчеркнул, что обеспечение свободы судоходства нельзя полностью возлагать на США. Европейские страны располагают развитыми средствами разминирования, которые могут быть использованы в регионе, добавил он, сообщает ТАСС.

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Теги:
#сша
#рютте
#европа
#военные операции
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