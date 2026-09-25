Более 40% граждан Армении выразили недовольство работой Пашиняна

В Армении 40,2% граждан выразили недовольство работой премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного службой Gallup International.

В Армении 40,2% граждан выразили недовольство работой премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного службой Gallup International.

Как заявил глава армянского представительства Gallup International социолог Арам Навасардян, "31% однозначно доволен работой Пашиняна, 22% - скорее довольны его работой, 10,9% - скорее недовольны и 29,3% - полностью недовольны работой премьера".

Вместе с тем работой нового правительства однозначно довольны 25,1% опрошенных граждан Армении, 30,8% - скорее довольны, 10,8% - скорее недовольны и 29,1% - полностью недовольны.

Опрос проводился в период с 22 по 24 сентября методом телефонного интервью среди 1 001 респондентов.

По итогам состоявшихся 7 июня парламентских выборов правящая партия "Гражданский договор" Пашиняна получила 49,7% голосов, блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" - 23,2%, блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" - 9,9%. Таким образом, партия "Гражданский договор" единолично сформировала новый кабмин, сообщает ТАСС.