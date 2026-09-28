Иранские вооруженные силы продолжают оттеснять противника от южных границ исламской республики, вынуждая его отступать. На это в письменном заявлении обратил внимание верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.
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Безопасность
Хаменеи: Аравийское море вскоре будет очищено от сил противника
28 сентября 2026 / 20:45
© Iran state TV via AP/ТАСС
Иранские вооруженные силы продолжают оттеснять противника от южных границ исламской республики, вынуждая его отступать. На это в письменном заявлении обратил внимание верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.
"Не за горами тот день, когда и Аравийское море будет очищено от противника", - отметил он.
Хаменеи подчеркнул, что в прошлые годы два моря на юге Ирана "были ареной для действий сил противника, но сегодня из-за болезненных ударов, полученных от отважных бойцов и защитников Ормузского пролива, они не заходят дальше Аравийского моря", сообщает ТАСС.
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