Хаменеи: Аравийское море вскоре будет очищено от сил противника

Иранские вооруженные силы продолжают оттеснять противника от южных границ исламской республики, вынуждая его отступать. На это в письменном заявлении обратил внимание верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

Иранские вооруженные силы продолжают оттеснять противника от южных границ исламской республики, вынуждая его отступать. На это в письменном заявлении обратил внимание верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

"Не за горами тот день, когда и Аравийское море будет очищено от противника", - отметил он.

Хаменеи подчеркнул, что в прошлые годы два моря на юге Ирана "были ареной для действий сил противника, но сегодня из-за болезненных ударов, полученных от отважных бойцов и защитников Ормузского пролива, они не заходят дальше Аравийского моря", сообщает ТАСС.