Литва объявила нежелательными лицами российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, исключенных из санкционного списка Евросоюза. Об этом заявил представитель департамента миграции Рокас Пукинскас в беседе с журналистами, передает ТАСС.
Правительство Японии призывает обсудить тему ядерного статуса страны
28 сентября 2026 / 20:48
Зеленский поставил под удар внешнеполитическую линию Республики Корея. Мнение
28 сентября 2026 / 19:57
Диалог с ФРГ сейчас маловероятен. Мнение
28 сентября 2026 / 19:31
Политика
В Литве объявили Усманова и Фридмана нежелательными лицами
28 сентября 2026 / 19:59
© Дмитрий Астахов/ ТАСС
Литва объявила нежелательными лицами российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, исключенных из санкционного списка Евросоюза. Об этом заявил представитель департамента миграции Рокас Пукинскас в беседе с журналистами, передает ТАСС.
Пукинскас не уточнил, на какой срок Усманову и Фридману закрыт въезд на территорию Литвы. По его словам, "запрет может пересматриваться и продляться".
Ранее министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас подчеркивал, что национальные санкции в отношении Усманова и Фридмана применяются в связи с угрозой национальной безопасности, которая якобы может исходить от них.
Также по теме:
28.09.2026 18:59Лев XIV призвал Европу воздержаться от варварства в отношениях
28.09.2026 17:31Россиянам могут запретить приобретение недвижимости в Эстонии
28.09.2026 17:15Мэр Лондона призвал начать подготовку к возвращению Британии в ЕС
28.09.2026 15:57Олланд заявил об экзистенциальном кризисе в Европе
28.09.2026 14:59Вучич назвал мучением контакты с представителями ЕС
28.09.2026 11:17Парламент Венгрии лишил премьер-министра неприкосновенности
25.09.2026 18:59Путин опроверг подготовку России к войне с Европой
Актуально