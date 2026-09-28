В Литве объявили Усманова и Фридмана нежелательными лицами

Литва объявила нежелательными лицами российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, исключенных из санкционного списка Евросоюза. Об этом заявил представитель департамента миграции Рокас Пукинскас в беседе с журналистами, передает ТАСС .

Литва объявила нежелательными лицами российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, исключенных из санкционного списка Евросоюза. Об этом заявил представитель департамента миграции Рокас Пукинскас в беседе с журналистами, передает ТАСС.

Пукинскас не уточнил, на какой срок Усманову и Фридману закрыт въезд на территорию Литвы. По его словам, "запрет может пересматриваться и продляться".

Ранее министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас подчеркивал, что национальные санкции в отношении Усманова и Фридмана применяются в связи с угрозой национальной безопасности, которая якобы может исходить от них.