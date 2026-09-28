Президент Сербии Александар Вучич передал обязанности главы государства и.о. председателя спикера Народной скупщины страны Ане Брнабич, сообщает ТАСС.
Вучич передал президентские обязанности и.о. спикера парламента Сербии
Президент Сербии Александар Вучич передал обязанности главы государства и.о. председателя спикера Народной скупщины страны Ане Брнабич, сообщает ТАСС.
"Я буду хранить это место, пока народ не изберет нового президента", - сказала Брнабич, принимая президентские регалии.
Вучич объявил о сложении полномочий с высшей государственной должности 27 сентября. Согласно сербской конституции, выборы нового президента должны состояться не позднее 27 декабря.
Внеочередные выборы в однопалатный парламент Сербии намечены на 25 октября. Ожидается, что Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и станет ее кандидатом на пост премьер-министра. Главным соперником СПП считается объединение "Студенческий список" во главе с 56-летним кардиологом Илией Срдановичем.