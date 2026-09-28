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Ульянов: нейтралитет Швейцарии - попытка выдать желаемое за действительное

Ульянов: нейтралитет Швейцарии - попытка выдать желаемое за действительное Ульянов: нейтралитет Швейцарии - попытка выдать желаемое за действительное

Постпред РФ России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов охарактеризовал нейтральный статус Швейцарии как "попытку выдать желаемое за действительное".

Постпред РФ России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов охарактеризовал нейтральный статус Швейцарии как "попытку выдать желаемое за действительное".

"Россия больше не воспринимает Швейцарию как нейтральное государство. Это выбор Берна. Без обид. Эта ситуация подтвердила, что Швейцария недостаточно сильна, чтобы быть по-настоящему нейтральной, и что нейтралитет это не принцип государства, а лишь попытка выдать желаемое за действительное", - указал дипломат в соцсети X.

В минувшее воскресенье граждане Швейцарии отклонили инициативу о сохранении нейтрального статуса, которая подразумевала закрепление в конституции принципа всеобъемлющего нейтралитета, а также снятие санкций против России и запрет на членство в НАТО. Против высказались 70,15% избирателей, за - 29,85% при явке в 47,06%, сообщает ТАСС.

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