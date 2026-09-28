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Экономика

Российский рынок акций перешел к снижению на открытии торгов

Российский рынок акций перешел к снижению на открытии торгов Российский рынок акций перешел к снижению на открытии торгов

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 28 сентября перешел к снижению, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также демонстрирует снижение.

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 28 сентября перешел к снижению, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также демонстрирует снижение.

По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС торговались на уровне 2 273,98 и 849,35 соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи опускался на 1,8 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,492 рубля.

На 09:16 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению до 2 266,95 пункта (-0,3%), индекс РТС составлял 846,73 пункта (-0,3%). Вместе с тем курс китайской валюты снижался на 0,5 копейки и находился на отметке в 12,505 рубля.

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Теги:
#россия
#снижение
#рынок акций
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