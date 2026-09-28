Президент США Дональд Трамп сообщил, что призвал Владимира Зеленского "сбавить обороты" в отношении атак на топливно-энергетический комплекс РФ, тот ответил, что Киев, возможно, последует его просьбе.
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Политика
Трамп заявил о возможном согласии Зеленского ограничить атаки на российские НПЗ
28 сентября 2026 / 10:42
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС
Президент США Дональд Трамп сообщил, что призвал Владимира Зеленского "сбавить обороты" в отношении атак на топливно-энергетический комплекс РФ, тот ответил, что Киев, возможно, последует его просьбе.
Ведущая телеканала Fox News задала вопрос главе Белого дома о положении дел вокруг запрета на экспорт американского дизельного топлива. "У меня был разговор с Зеленским. Я сказал: "Вам нужно сбавить обороты в отношении российских нефтеперерабатывающих заводов". Он ответил: "Ну, возможно, мы так и поступим", - сказал американский лидер.
"Но мы разберемся с этой ситуацией", - отметил Трамп, сообщает ТАСС.
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