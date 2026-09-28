Трамп заявил о возможном согласии Зеленского ограничить атаки на российские НПЗ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что призвал Владимира Зеленского "сбавить обороты" в отношении атак на топливно-энергетический комплекс РФ, тот ответил, что Киев, возможно, последует его просьбе.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что призвал Владимира Зеленского "сбавить обороты" в отношении атак на топливно-энергетический комплекс РФ, тот ответил, что Киев, возможно, последует его просьбе.

Ведущая телеканала Fox News задала вопрос главе Белого дома о положении дел вокруг запрета на экспорт американского дизельного топлива. "У меня был разговор с Зеленским. Я сказал: "Вам нужно сбавить обороты в отношении российских нефтеперерабатывающих заводов". Он ответил: "Ну, возможно, мы так и поступим", - сказал американский лидер.

"Но мы разберемся с этой ситуацией", - отметил Трамп, сообщает ТАСС.