Парламент Венгрии лишил премьер-министра неприкосновенности

Венгерский парламент большинством голосов лишил неприкосновенности премьер-министра Петера Мадьяра, которому инкриминируют кражу мобильного телефона. Так, депутаты удовлетворили ходатайство прокуратуры об аннулировании иммунитета от преследования с главы правительства, в отношении которого теперь будет открыто уголовное дело.

Венгерский парламент большинством голосов лишил неприкосновенности премьер-министра Петера Мадьяра, которому инкриминируют кражу мобильного телефона. Так, депутаты удовлетворили ходатайство прокуратуры об аннулировании иммунитета от преследования с главы правительства, в отношении которого теперь будет открыто уголовное дело.

В поддержку данного решения высказались 139 человек. Голосовавших против и воздержавшихся нет, передает телеканал М1.

Мадьяр также является депутатом парламента, где возглавляемая им партия "Тиса" имеет более чем две трети мест. Он сам попросил снять с него депутатскую неприкосновенность, выразив готовность взаимодействовать со следствием.

В июне 2024 года политик отобрал мобильный телефон у человека, который снимал его в ночном клубе, и выбросил устройство в Дунай. По утверждению Мадьяра, прошлые власти пытались организовать против него провокацию, сообщает ТАСС.