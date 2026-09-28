Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 сентября 2026 / 16:43
КОТИРОВКИ
USD
28/09
84.3414
EUR
28/09
95.8709
Новости часа
ВЦИОМ рассказал, когда жители России перестают считать себя молодежью Россия не верит обещаниям Японии убрать американские ракеты после учений
Москва
28 сентября 2026 / 16:43
Котировки
USD
28/09
currency
84.3414
0.0000
EUR
28/09
currency
95.8709
0.0000
Российские ВС за неделю освободили пять населенных пунктов в ходе СВО
Российские ВС за неделю освободили пять населенных пунктов в ходе СВО
25 сентября 2026 / 13:13
Xinhua: Си Цзиньпин и Трамп в ходе переговоров обсудили Украину и Ближний Восток
Xinhua: Си Цзиньпин и Трамп в ходе переговоров обсудили Украину и Ближний Восток
25 сентября 2026 / 12:30
Ле Пен призвала Францию не дразнить \
Ле Пен призвала Францию не дразнить "русского медведя"
25 сентября 2026 / 11:19
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Политика и религия
Политика

Парламент Венгрии лишил премьер-министра неприкосновенности

Парламент Венгрии лишил премьер-министра неприкосновенности Парламент Венгрии лишил премьер-министра неприкосновенности

Венгерский парламент большинством голосов лишил неприкосновенности премьер-министра Петера Мадьяра, которому инкриминируют кражу мобильного телефона. Так, депутаты удовлетворили ходатайство прокуратуры об аннулировании иммунитета от преследования с главы правительства, в отношении которого теперь будет открыто уголовное дело.

Венгерский парламент большинством голосов лишил неприкосновенности премьер-министра Петера Мадьяра, которому инкриминируют кражу мобильного телефона. Так, депутаты удовлетворили ходатайство прокуратуры об аннулировании иммунитета от преследования с главы правительства, в отношении которого теперь будет открыто уголовное дело.

В поддержку данного решения высказались 139 человек. Голосовавших против и воздержавшихся нет, передает телеканал М1.

Мадьяр также является депутатом парламента, где возглавляемая им партия "Тиса" имеет более чем две трети мест. Он сам попросил снять с него депутатскую неприкосновенность, выразив готовность взаимодействовать со следствием.

В июне 2024 года политик отобрал мобильный телефон у человека, который снимал его в ночном клубе, и выбросил устройство в Дунай. По утверждению Мадьяра, прошлые власти пытались организовать против него провокацию, сообщает ТАСС.

  • new_top
Также по теме:
28.09.2026 10:59
Ульянов: нейтралитет Швейцарии - попытка выдать желаемое за действительное
28.09.2026 10:19
Вучич передал президентские обязанности и.о. спикера парламента Сербии
25.09.2026 19:31
Медведев назвал фамилии нескольких премьеров Британии синонимами глупости
25.09.2026 18:59
Путин опроверг подготовку России к войне с Европой
25.09.2026 13:30
Президент РФ освободил Келина от должности посла в Великобритании
24.09.2026 18:30
В Испании заявили, что не намерены делать из "мигранта врага"
24.09.2026 15:15
Жители еще одного населенного пункта Англии обсуждают референдум о выходе из Британии
24.09.2026 14:31
Вучич: кандидаты в Евросоюз устали от затянувшегося процесса вступления
24.09.2026 12:43
Лавров пошутил об отставке главы МИД Швейцарии после совместного фото
24.09.2026 12:15
Захарова отметила, что Каллас может перепутать родную Эстонию с Эфиопией
Российские ВС за неделю освободили пять населенных пунктов в ходе СВО
Российские ВС за неделю освободили пять населенных пунктов в ходе СВО
Xinhua: Си Цзиньпин и Трамп в ходе переговоров обсудили Украину и Ближний Восток
Xinhua: Си Цзиньпин и Трамп в ходе переговоров обсудили Украину и Ближний Восток
Ле Пен призвала Францию не дразнить \
Ле Пен призвала Францию не дразнить "русского медведя"
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
13:59
ВЦИОМ рассказал, когда жители России перестают считать себя молодежью
13:44
Россия не верит обещаниям Японии убрать американские ракеты после учений
13:32
Politico: ЕС разрабатывает дорожную карту для присоединения Украины
12:59
Трамп отметил большой прогресс по итогам визита Си Цзиньпина
12:45
Премьер Украины призвал сограждан включить "третье дыхание"
12:30
Маньяк Гаськов приговорен к пожизненному заключению
12:15
Президент отметил, что ядерный паритет РФ обеспечен трудом многих поколений атомщиков
11:59
Российский рынок акций перешел к снижению на открытии торгов
11:42
В Казахстане призвали Украину воздержаться от атак на суда республики в Черном море
11:17
Парламент Венгрии лишил премьер-министра неприкосновенности
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО