Маньяк Гаськов приговорен к пожизненному заключению

Мособлсуд вынес приговор в виде пожизненного заключения в отношении 51-летнего серийного убийцы Алексея Гаськова, который признан виновным в убийстве десяти человек, сообщает ТАСС .

Мособлсуд вынес приговор в виде пожизненного заключения в отношении 51-летнего серийного убийцы Алексея Гаськова, который признан виновным в убийстве десяти человек, сообщает ТАСС.

"Назначить Гаськову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - следует из решения суда.

Гаськов родился в городе Бердске Новосибирской области, в Москве он учился во ВГИКе на артиста. Согласно материалам следствия, в период с марта по ноябрь 2002 года Гаськов совершил серию убийств и изнасилований в Москве, Новосибирской и Московской областях. Его жертвами стали семь женщин, две 17-летние девушки и один мужчина.

Гаськов был другом серийного убийцы из Бердска Михаила Юдина, который приговорен к пожизненному сроку за убийство пятерых человек.