Трамп отметил большой прогресс по итогам визита Си Цзиньпина

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты добились "огромного прогресса" по итогам визита в страну председателя КНР Си Цзиньпина.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты добились "огромного прогресса" по итогам визита в страну председателя КНР Си Цзиньпина.

"У нас была невероятная встреча с председателем Си Цзиньпином. Она была продолжительной, фактически два дня. Мы добились огромного прогресса", - отметил он при общении с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Трамп также подчеркнул, что благодаря этому визиту "происходит много чего хорошего", в том числе в отношении американских фермеров, сообщает ТАСС.