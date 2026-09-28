Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты добились "огромного прогресса" по итогам визита в страну председателя КНР Си Цзиньпина.
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Политика
Трамп отметил большой прогресс по итогам визита Си Цзиньпина
28 сентября 2026 / 12:59
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты добились "огромного прогресса" по итогам визита в страну председателя КНР Си Цзиньпина.
"У нас была невероятная встреча с председателем Си Цзиньпином. Она была продолжительной, фактически два дня. Мы добились огромного прогресса", - отметил он при общении с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
Трамп также подчеркнул, что благодаря этому визиту "происходит много чего хорошего", в том числе в отношении американских фермеров, сообщает ТАСС.
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