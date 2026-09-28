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Политика

Трамп отметил большой прогресс по итогам визита Си Цзиньпина

Трамп отметил большой прогресс по итогам визита Си Цзиньпина Трамп отметил большой прогресс по итогам визита Си Цзиньпина

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты добились "огромного прогресса" по итогам визита в страну председателя КНР Си Цзиньпина.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты добились "огромного прогресса" по итогам визита в страну председателя КНР Си Цзиньпина.

"У нас была невероятная встреча с председателем Си Цзиньпином. Она была продолжительной, фактически два дня. Мы добились огромного прогресса", - отметил он при общении с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Трамп также подчеркнул, что благодаря этому визиту "происходит много чего хорошего", в том числе в отношении американских фермеров, сообщает ТАСС.

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Теги:
#трамп
#встреча
#си цзиньпин
#прогресс
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